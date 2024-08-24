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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1908 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1908 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1908 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1908 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе Numismática Leilões - August 9, 2021
Продавец Numismática Leilões
Дата 9 августа 2021
Сохранность F
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность UNC
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Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность UNC
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Германия 1/2 марки 1908 D на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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