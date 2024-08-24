Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1908 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1908 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 9 августа 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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