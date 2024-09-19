Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1908 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,018,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1908 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2228 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Künker (1)
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 57 EUR
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