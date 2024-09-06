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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1907 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1907 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1907 года J "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,268,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1907 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4055 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (6)
  • Русское Наследие (1)
Германия 1/2 марки 1907 J на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1907 J на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1907 J на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1907 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1907 J на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1907 J на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1907 J на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Германия 1/2 марки 1907 J на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1907 J на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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