Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1907 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,202,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1907 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- WAG (4)
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 марки 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск