Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1907 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1907 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1907 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,202,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1907 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 165 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • WAG (4)
Германия 1/2 марки 1907 F на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 1/2 марки 1907 F на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Германия 1/2 марки 1907 F на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1907 F на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1907 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1907 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1/2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск