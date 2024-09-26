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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1907 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1907 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1907 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1907 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 465 проданному на аукционе Numisbalt за 95 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1907 E на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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