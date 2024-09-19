Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1907 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,884,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1907 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 27130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2012
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 марта 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
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