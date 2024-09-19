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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1907 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1907 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1907 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,884,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1907 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 27130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Karamitsos - April 6, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - November 29, 2012
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - November 29, 2012
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2012
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - July 19, 2012
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - July 19, 2012
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - May 1, 2012
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - March 8, 2011
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Heritage - March 8, 2011
Продавец Heritage
Дата 8 марта 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Goldberg - October 29, 2009
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Goldberg - October 29, 2009
Продавец Goldberg
Дата 29 октября 2009
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1907 D на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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