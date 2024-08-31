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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1907 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1907 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1907 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,168,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1907 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1776 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
Германия 1/2 марки 1907 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1907 A на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 154 USD
Германия 1/2 марки 1907 A на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 USD
Германия 1/2 марки 1907 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1/2 марки 1907 A на аукционе Karamitsos - April 6, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1907 A на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1907 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Германия 1/2 марки 1907 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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