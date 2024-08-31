Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1907 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,168,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1907 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1776 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 154 USD
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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