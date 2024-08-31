1/2 марки 1907 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1907 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1776 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 250 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2014.

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