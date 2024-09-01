Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1906 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,036,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1906 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2226 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Heritage
Дата 9 февраля 2017
Сохранность PF65 CAMEO ANACS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 августа 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
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