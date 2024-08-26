Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1906 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,821,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1906 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2225 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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