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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1906 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1906 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1906 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,821,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1906 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2225 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
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Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1/2 марки 1906 E на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS68 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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