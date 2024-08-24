Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1906 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,977,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1906 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2691 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
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