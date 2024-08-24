Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1906 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1906 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1906 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,977,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1906 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2691 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (7)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Германия 1/2 марки 1906 D на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1906 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1/2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск