Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1906 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,754,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1906 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 июля 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
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