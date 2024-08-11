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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1905 года G "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1905 года G "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1905 года G "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,886,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61293 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 3 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1905 G на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Германия 1/2 марки 1905 G на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Германия 1/2 марки 1905 G на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1/2 марки 1905 G на аукционе Heritage - June 4, 2020
Германия 1/2 марки 1905 G на аукционе Heritage - June 4, 2020
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1905 G на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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