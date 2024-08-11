Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1905 года G "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,886,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61293 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 3 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2020
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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