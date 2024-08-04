Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1905 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,310,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1564 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Status International
Дата 18 октября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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