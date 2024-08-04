Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1905 года F "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1905 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1905 года F "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,310,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1564 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (5)
  • Katz (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Möller (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (1)
  • Schulman (1)
  • Sonntag (1)
  • Status International (1)
  • Stephen Album (1)
  • TMAJK sro (1)
  • WAG (2)
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Status International - October 18, 2019
Продавец Status International
Дата 18 октября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Heritage - September 20, 2018
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Heritage - September 20, 2018
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Schulman - December 1, 2012
Продавец Schulman
Дата 1 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Heritage - November 29, 2012
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Heritage - November 29, 2012
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Heritage - November 1, 2011
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Heritage - November 1, 2011
Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2011
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Германия 1/2 марки 1905 F на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1905 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1/2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск