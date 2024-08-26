Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1905 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,908,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1035 проданному на аукционе WDA - MiM за 450 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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