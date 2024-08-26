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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1905 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1905 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1905 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,908,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1035 проданному на аукционе WDA - MiM за 450 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Германия 1/2 марки 1905 E на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 E на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1/2 марки 1905 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 1/2 марки 1905 E на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Германия 1/2 марки 1905 E на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1905 E на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1905 E на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1905 E на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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