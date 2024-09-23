Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1905 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,636,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24468 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Для продажи 1/2 марки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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