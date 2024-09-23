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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1905 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1905 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1905 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,636,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24468 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 63 USD
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Wormser Auktionshaus - December 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность UNC
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Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Wormser Auktionshaus - December 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Wormser Auktionshaus - September 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Numismática Leilões - August 11, 2020
Продавец Numismática Leilões
Дата 11 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Stack's - October 22, 2019
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Германия 1/2 марки 1905 D на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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