Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1905 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,766,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 1/2 марки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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