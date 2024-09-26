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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1905 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1905 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1905 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,766,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Heritage - February 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 77 USD
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Heritage - December 16, 2022
Продавец Heritage
Дата 16 декабря 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону
Германия 1/2 марки 1905 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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