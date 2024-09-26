1/2 марки 1905 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1905 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

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