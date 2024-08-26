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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1921 года E (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1921 года E - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1921 года E - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,104,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1921
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1921 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2343 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
Германия 5 пфеннигов 1921 E на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 5 пфеннигов 1921 E на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 5 пфеннигов 1921 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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