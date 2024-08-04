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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1914 года J "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1914 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1914 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,235,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1914 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4418 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1914 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 5 пфеннигов 1914 J на аукционе Heritage - March 14, 2010
Германия 5 пфеннигов 1914 J на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

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