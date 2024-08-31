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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1914 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1914 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1914 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,206,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1914 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1593 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 145 EUR. Торги состоялись 7 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Möller (2)
  • Numisbalt (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1914 F на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 пфеннигов 1914 F на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Германия 5 пфеннигов 1914 F на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1914 F на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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