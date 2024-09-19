Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1914 года E "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,710,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1914 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 50984 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (2)
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- Sonntag (1)
- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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