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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1914 года E "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1914 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1914 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,710,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1914 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 50984 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Künker (3)
  • Sonntag (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Германия 5 пфеннигов 1914 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 5 пфеннигов 1914 E на аукционе Wormser Auktionshaus - December 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 5 пфеннигов 1914 E на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1914 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1914 E на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1914 E на аукционе Heritage - January 12, 2010
Германия 5 пфеннигов 1914 E на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1914 E на аукционе Heritage - June 1, 2007
Германия 5 пфеннигов 1914 E на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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