Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1914 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,605,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1914 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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