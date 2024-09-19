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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1914 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1914 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1914 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,605,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1914 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1914 A на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1914 A на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Германия 5 пфеннигов 1914 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 5 пфеннигов 1914 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1914 A на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1914 A на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1914 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1914 A на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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