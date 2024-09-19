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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1913 года J "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1913 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1913 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 253,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1913 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 673 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 350 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность PR66 CAM PCGS
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 J на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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