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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1913 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1913 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1913 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,054,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1913 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1729 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1913 F на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Германия 5 пфеннигов 1913 F на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Германия 5 пфеннигов 1913 F на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 5 пфеннигов 1913 F на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 82 USD
Германия 5 пфеннигов 1913 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1913 F на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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