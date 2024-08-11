Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1913 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,054,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1913 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1729 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Sonntag (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 82 USD
Где продать?
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