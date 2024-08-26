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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1913 года E "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1913 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1913 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,373,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1913 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 71571 проданному на аукционе Stack's Bowers за 320 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Auction World (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1913 E на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Германия 5 пфеннигов 1913 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 пфеннигов 1913 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 5 пфеннигов 1913 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 E на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 E на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1913 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 E на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1913 E на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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