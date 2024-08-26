Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1913 года E "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,373,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1913 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 71571 проданному на аукционе Stack's Bowers за 320 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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