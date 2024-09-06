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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1913 года D "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1913 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1913 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,519,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1913 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1097 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 78 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • WAG (2)
  • Денга1700 (1)
Германия 5 пфеннигов 1913 D на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Германия 5 пфеннигов 1913 D на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 пфеннигов 1913 D на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
10 ₽
Цена в валюте аукциона 10 RUB
Германия 5 пфеннигов 1913 D на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1913 D на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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