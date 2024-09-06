Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1913 года D "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,519,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1913 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1097 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 78 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.
Сохранность
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- Katz (1)
- WAG (2)
- Денга1700 (1)
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
10 ₽
Цена в валюте аукциона 10 RUB
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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