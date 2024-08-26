Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1912 года J "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,020,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1912 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7712 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (2)
Где продать?
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