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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1912 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1912 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1912 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,440,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1912 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2974 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
Германия 5 пфеннигов 1912 G на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 пфеннигов 1912 G на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 5 пфеннигов 1912 G на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1912 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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