Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1912 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,440,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1912 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2974 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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