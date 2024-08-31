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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1912 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1912 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1912 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,679,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1912 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2172 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1912 F на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Германия 5 пфеннигов 1912 F на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Германия 5 пфеннигов 1912 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1912 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1912 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1912 F на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1912 F на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1912 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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