Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1912 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,679,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1912 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2172 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
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Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
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Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
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Цена
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Где продать?
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