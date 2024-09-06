Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1912 года E "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,568,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1912 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31691 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Sonntag (1)
- WAG (2)
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 176 USD
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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