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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1912 года E "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1912 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1912 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,568,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1912 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31691 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (2)
Германия 5 пфеннигов 1912 E на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 пфеннигов 1912 E на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 5 пфеннигов 1912 E на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 176 USD
Германия 5 пфеннигов 1912 E на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1912 E на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1912 E на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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