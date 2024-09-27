Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1912 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,320,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1912 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73537 проданному на аукционе Stack's Bowers за 380 USD. Торги состоялись 24 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (1)
- Heritage (3)
- Künker (3)
- Russiancoin (1)
- Stack's (1)
- WAG (1)
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск