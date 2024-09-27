Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1912 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1912 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1912 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,320,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1912 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73537 проданному на аукционе Stack's Bowers за 380 USD. Торги состоялись 24 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Heritage (3)
  • Künker (3)
  • Russiancoin (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Anticomondo - March 2, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Stack's - February 25, 2021
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - November 3, 2016
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - November 3, 2016
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 5 пфеннигов 1912 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1912 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 5 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск