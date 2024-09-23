Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1911 года J "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,116,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1911 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4429 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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