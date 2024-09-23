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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1911 года J "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1911 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1911 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,116,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1911 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4429 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • NOA (1)
  • WAG (3)
Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 пфеннигов 1911 J на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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