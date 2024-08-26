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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1911 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1911 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1911 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,714,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1911 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5034 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 110 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1911 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 пфеннигов 1911 F на аукционе Heritage - April 11, 2010
Германия 5 пфеннигов 1911 F на аукционе Heritage - April 11, 2010
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2010
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

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