Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1911 года D "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,221,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1911 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2632 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 сентября 2014
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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