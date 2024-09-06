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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1911 года D "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1911 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1911 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,221,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1911 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2632 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1911 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 5 пфеннигов 1911 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 пфеннигов 1911 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 D на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Германия 5 пфеннигов 1911 D на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Продавец Goldberg
Дата 2 сентября 2014
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1911 D на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 5 пфеннигов 1911 D на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1911 D на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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