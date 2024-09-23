5 пфеннигов 1911 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1911 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2517 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 235 USD. Торги состоялись 2 сентября 2017.

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