Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1911 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,660,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1911 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2517 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 235 USD. Торги состоялись 2 сентября 2017.
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Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
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Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность PROOF
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Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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