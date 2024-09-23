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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1911 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1911 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1911 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,660,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1911 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2517 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 235 USD. Торги состоялись 2 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе MDC Monaco - December 3, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1911 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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