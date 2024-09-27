Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1910 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,222,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1910 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7707 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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