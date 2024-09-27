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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1910 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1910 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1910 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,222,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1910 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7707 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 пфеннигов 1910 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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