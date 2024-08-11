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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1910 года E "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1910 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1910 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,290,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1910 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 196 USD. Торги состоялись 12 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (2)
Германия 5 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 пфеннигов 1910 E на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 5 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 E на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1910 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1910 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 E на аукционе Heritage - September 12, 2010
Германия 5 пфеннигов 1910 E на аукционе Heritage - September 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2010
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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