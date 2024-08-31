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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1910 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1910 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1910 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,344,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1910 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (3)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Продавец Goldberg
Дата 2 сентября 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Heritage - June 13, 2010
Германия 5 пфеннигов 1910 A на аукционе Heritage - June 13, 2010
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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