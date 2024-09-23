Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1909 года J "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1909 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1909 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,632,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1909 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7702 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Heritage (2)
  • Künker (3)
Германия 5 пфеннигов 1909 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 5 пфеннигов 1909 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 пфеннигов 1909 J на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1909 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1909 J на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1909 J на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1909 J на аукционе Heritage - September 12, 2010
Германия 5 пфеннигов 1909 J на аукционе Heritage - September 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2010
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1909 J на аукционе Heritage - March 14, 2010
Германия 5 пфеннигов 1909 J на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1909 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 5 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск