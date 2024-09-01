Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1909 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 252,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1909 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2513 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1116 USD. Торги состоялись 2 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Grün (4)
- Künker (3)
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск