Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1909 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,797,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1909 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2010
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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