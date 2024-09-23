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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1909 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1909 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1909 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,797,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1909 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Heritage - September 12, 2010
Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Heritage - September 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2010
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Где купить?
Германия 5 пфеннигов 1909 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PR65 DCAM PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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