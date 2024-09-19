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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1908 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1908 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1908 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,357,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1908 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 25292 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1908 G на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Германия 5 пфеннигов 1908 G на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 5 пфеннигов 1908 G на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Германия 5 пфеннигов 1908 G на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1908 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1908 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1908 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1908 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1908 G на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1908 G на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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