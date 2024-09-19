Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1908 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,357,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1908 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 25292 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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