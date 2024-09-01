Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1908 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1908 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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