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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1908 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1908 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1908 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1908 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis.be (1)
  • Денга1700 (1)
Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Numis.be - May 19, 2013
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1908 F на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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