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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1908 года E "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1908 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1908 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,919,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1908 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4413 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1908 E на аукционе Stephen Album - April 12, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 12 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 5 пфеннигов 1908 E на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Германия 5 пфеннигов 1908 E на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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