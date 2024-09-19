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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1907 года J "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1907 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1907 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,636,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1907 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 646 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1907 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 5 пфеннигов 1907 J на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Германия 5 пфеннигов 1907 J на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1907 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1907 J на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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