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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1907 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1907 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1907 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 915,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1907 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3877 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 270 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 5 пфеннигов 1907 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 5 пфеннигов 1907 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 5 пфеннигов 1907 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1907 G на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1907 G на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 5 пфеннигов 1907 G на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1907 G на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1907 G на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
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Германия 5 пфеннигов 1907 G на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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