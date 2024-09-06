Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1907 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 915,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1907 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3877 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 270 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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