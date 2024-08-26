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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1907 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1907 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1907 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,845,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1907 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7694 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1907 F на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Германия 5 пфеннигов 1907 F на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1907 F на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 5 пфеннигов 1907 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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