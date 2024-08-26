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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1907 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1907 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1907 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,930,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1907 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2152 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 5 пфеннигов 1907 A на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PF66 PCGS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Германия 5 пфеннигов 1907 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 5 пфеннигов 1907 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1907 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1907 A на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 5 пфеннигов 1907 A на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1907 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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