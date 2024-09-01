5 пфеннигов 1906 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1906 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50983 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

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