Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1906 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,970,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1906 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50983 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2010
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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