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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1906 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1906 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1906 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,970,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1906 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50983 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Stack's - October 22, 2019
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Karamitsos - December 9, 2017
Продавец Karamitsos
Дата 9 декабря 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - November 10, 2016
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - November 10, 2016
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - September 12, 2010
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - September 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2010
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - June 1, 2007
Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1906 A на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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