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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1904 года D "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1904 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1904 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,408,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1904 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7686 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Künker (2)
Германия 5 пфеннигов 1904 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 5 пфеннигов 1904 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 5 пфеннигов 1904 D на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1904 D на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1904 D на аукционе Heritage - September 12, 2010
Германия 5 пфеннигов 1904 D на аукционе Heritage - September 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2010
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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