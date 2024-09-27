Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1904 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,791,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1904 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2146 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
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Где продать?
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