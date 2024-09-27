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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1904 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1904 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1904 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,791,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1904 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2146 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1904 A на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1904 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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